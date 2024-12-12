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Ağaç Kesme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağaç Kesme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da ağaç kesme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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