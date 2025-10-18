Ağaç Kesimi Sonrası Hayatını Kaybeden Adamın Acı Hikayesi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak yaralanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çatalövez Mahallesi'nde fındık bahçesindeki ağacı kesmek isteyen Kazım İçköprü, ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. İçköprü'nün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altında alınan İçköprü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA