Ağaç İşleme Makineleri İhracatı İlk Altı Ayda 72 Milyon Doları Aştı

Bu yılın ilk altı ayında 72 milyon 705 bin dolar ihracata imza atan ağaç işleme makineleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yeniden seçilerek güven tazeleyen Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Başkanı İsmet Toktaş, "Hedeflerimize birlik ve beraberlikle ulaşacağız" dedi.

Toktaş, "Küresel ticarette oyun kuralları her geçen dönem değişiyor. Bizler de kalıcı başarılar elde edebilmek adına hızlı değişen oyun kurallarına proaktif hareketle uyum sağlayacağız. Yeni dönemdeki ana hedefimiz halihazırda ihracat yaptığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sonrasında ise yeni alternatif pazar arayışları olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL