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Ağaç İşleme Makine Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Ağaç İşleme Makine Sektörü Büyümeye Devam Ediyor
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Zorlu ekonomik koşullara rağmen ağaç işleme makineleri sektörü, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini sürdürüyor. 2025 hedefleri arasında yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar payını artırmak bulunuyor.

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan ağaç işleme makineleri sektörü, zorlu ekonomik şartlara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Cari fazla veren ağaç işleme makineleri sektörü ivmesini korumaya devam ediyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 2025 için öncelikli hedeflerinin mevcut dış pazarlardaki varlıklarını güçlendirmek ve yeni dış pazarlara açılmak olduğunu söyledi. Kısa ve ortada vadede hedeflenen yeni pazarların başında İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık geldiğini belirten

Kaçak, "Sektörün küresel büyüklüğü 15 milyar dolar. Bu rakam bizde 600 milyon dolar seviyesinde. Bu, bugün dünyada önde gelen ağaç işleme makinesi üreticilerinden birinin cirosuna denk geliyor. Öncelikli olarak ölçeğimizi genişletmemiz gerekiyor. Bunun için ciddi bir zaman dilimine ve doğru planlanmış bir çalışmaya ihtiyaç var. 2017 yılından beri aralıksız olarak fazla veriyoruz. Bu başarının kazanılması ve sürdürülebilir bir şekilde yıllara yayılması için tüm sektör olarak büyük bir emek ve özveri gösteriyoruz. Zorlu ekonomik şartlar altında Türk ağaç işleme makine sektörünün geçtiğimiz yıl ile benzer bir performansı göstereceğini öngörüyoruz" dedi.

Kaçak, gelecek yıla ilişkin beklentilerini ile ilgili ise "Sektörümüzün yenilikçi üretim yapısı, yüksek katma değerli ürünleri ve değişen ihtiyaçlara hızla adapte olma kapasitesi, zorlukları aşma konusunda bize güven veriyor. Yeni yılda öncelikli hedefimiz, mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırırken, yeni pazarlara erişim sağlayarak ihracat hacmimizi genişletmek olacak. Gelecek yıl, ürün çeşitliliğimizi artırmaya, teknolojik altyapımızı güçlendirmeye ve sürdürülebilir üretim modellerine öncelik vermeye devam edeceğiz. Sektörümüzün sadece Türkiye'de değil, küresel pazarlarda da güçlü bir oyuncu olarak büyümeye devam edeceğine inancımız tam. 2025 yılında sektörümüzün direncini ve uluslararası rekabet gücünü bir kez daha kanıtlayacağına ve uluslararası iş birliklerinin daha da artarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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