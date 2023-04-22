Afyonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

TFF 2. Lig de mücadele eden Afyonspor'un son 7 haftadır yaşadığı düşüşün önüne geçilemiyor.

TFF 2. Lig de mücadele eden Afyonspor'un son 7 haftadır yaşadığı düşüşün önüne geçilemiyor.

Mor beyazlı ekip son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından adeta galibiyete hasret kaldı. Afyonspor son olarak ligin 33. Haftasında kendi evinde ağırladığı Düzce Cam Spor'a tek golle boyun eğerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Afyonspor 43 puan ile ligde 10. sırada kaldı. Üstü üste alınan başarısız sonuçların ardından mor beyazlı tribünlerden de geçtiğimiz haftalarda istifa sesleri yükseldi.

Kötü gidişin önüne geçmek isteye Afyonspor ligin 34. haftasında ise 23 Nisan Pazar günü (yarın) Menemen Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. - AFYONKARAHİSAR