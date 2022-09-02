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Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip ligin ikinci haftasında kendi evinde Bursaspor'u ağırlayacak. 5 Eylül Pazartesi günün oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Afyonspor'da idman Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapıldı. Isınman ve kondisyon hareketleri ile yapılan antrenman düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Eylül Yerel Haberler

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