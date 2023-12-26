Afyonkarahisarlı şehidin baba ocağında acı bekleyiş sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'da gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın baba ocağındaki acı bekleyiş devam ederken, cenaze töreninin öğle namazının ardından yapılacağı kaydedildi.

Şehit Günay'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından dün gece hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Günay'ın memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy cadde ve sokaklarda birlikte evler Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Günay için köy meydanında tören alanı hazırlandı. Şehit Günay'ın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.