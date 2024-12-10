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Afyonkarahisarlı Öğrenci Uluslararası Klavye Yarışmasında Derece Elde Etti

Afyonkarahisarlı Öğrenci Uluslararası Klavye Yarışmasında Derece Elde Etti
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Çekya'da düzenlenen ZAV100 6. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışmasında, Afyonkarahisar'dan Şevval Erva Başoğlu 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde ikinci oldu. Yarışmaya toplam 1531 yarışçı katıldı.

Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'na bağlı Çekya Grubu tarafından düzenlenen ZAV100 6. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye yarışında Afyonkarahisarlı öğrenci derece elde etti.

Şampiyonanın 3 ve 7 Aralık 2024 tarihlerinde yapıldığı kaydedildi. Yarışlara, Belçika, Almanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya, İtalya, Polonya, Macaristan, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 10 Ülkeden toplam 1531 yarışçı katılırken, yarışmaya Türkiye'den de 195 yarışçının katıldığı kaydedildi. Şampiyonada, 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Kocatepe İlkokulu öğrencisi Şevval Erva Başoğlu 560 puanla ikinci, 21 yaş Tecrübeliler Kategorisinde İstanbul Şampiyon Şişli Kursları'ndan Hakan Kurt 846 puanla üçüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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