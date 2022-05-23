Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı adım adım ilçeleri ziyaret ediyor - Haberler

Göreve gelir gelmez ilçe ziyaretlerine hız veren Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sırasıyla Evciler, Dazkırı, Başmakçı, Dinar, İscehisar, Bayat ve Emirdağ ilçelerini ziyaret ederek, ilçelerin genel durumunu yerinde öğrendi.

İlk ziyaretini Evciler Kaymakamlığına yapan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kaymakam Burak Gürbüz'den ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı birim amirlerinden de çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

Çikolata yapımını deneyimledi

Ardından Evciler Kadın Kültür Kooperatifini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, hünerli kadınların el emeği eşsiz lezzeti İncila çikolatasının üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı. Kooperatif üyesi kadınlarla da görüşen ve çikolata yapan Vali Yiğitbaşı, kadınları tebrik etti.

Büyülenmemek elde değil

Başmakçı ilçesi ziyareti sırasında haşhaş tarlalarını da ziyaret etme fırsatı bulan ve manzaraya kayıtsız kalmayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, haşhaş çiçekleri ile fotoğraf çektirdi. Vali Yiğitbaşı sosyal medya hesabından şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:

"Hiç haşhaş çiçeği görmediyseniz, güzel şehrimizin simgesi haşhaşlar çiçek açtı. Türkiye'nin Yumurta Borsası, gül ve kuş cenneti Başmakçı İlçemizi ziyaretimde haşhaş tarlalarını görme fırsatı buldum. Manzara karşısında büyülenmemek elde değil." - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel