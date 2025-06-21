Afyonkarahisar Valiliği'nden YKS Öncesi Adaylara Başarı Dileği

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Afyonkarahisar Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yaptığı açıklamada adaylara başarı diledi ve sınav sürecinin huzurlu geçebilmesi için toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği, 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yazılı bir açıklama yayımlayarak, sınava girecek adaylara başarılar diledi ve sınav sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Açıklamada, uzun ve yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakan öğrencilerin bu süreci sabır ve azimle tamamladığı, artık kendilerine güvenerek emeklerinin karşılığını alma zamanı olduğu vurgulandı. Sınava girecek adayların huzur içinde sınavlarını gerçekleştirebilmeleri adına toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Afyonkarahisar genelinde farklı oturumlarda toplam 97 sınav merkezinde yaklaşık 33 bin adayın sınava gireceği belirtilirken, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 590 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, sınav saatlerinde çevresel gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi. Özellikle korna çalınmaması, yüksek sesle müzik dinlenmemesi ve sınav merkezleri çevresinde sessizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklama, "Gençlerimizin yanında olalım, sessizliğe hep birlikte katkı sunalım" ifadesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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