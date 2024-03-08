Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda Toprak Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, ilgili kurum amirleri ve kurul üyelerinin katıldı. Toplantıda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR