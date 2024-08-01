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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Stajyer Öğrencilere Ürün Analizi İmkanı Sundu

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilere kendilerini geliştirme imkanı sunarak, arazide ürün analizi yaptı. Öğrenciler ekili arazilere giderek ürün analizleri yaptı ve incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilere kendilerini geliştirme imkanı sunarak, arazide ürün analizi yaptı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, stajyer öğrencilerin kendilerini pratikte geliştirmesi için imkan sundu. Bu çerçevede öğrenciler ekili arazilere giderek ürün analizler yaptı, incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl Müdürlüğümüzde stajyer olarak kendini geliştirme imkanı bulan, geleceğimize yön verecek olan değerli öğrencilerimizle birlikte Ürün-Maliyet Analizi hesaplarının nasıl yapıldığı konusu arazide çiftçilerimiz ile uygulamalı olarak gösterildi" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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