Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Mera Komisyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı. Önemli konuların değerlendirildiği toplantıda Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR