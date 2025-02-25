AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi

Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında

Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü, Türkiye Jeotermal Kongresi'ne Katıldı

Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü, Türkiye Jeotermal Kongresi'ne Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi, Ankara'da düzenlenen 8. Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı. Kongrede jeotermal kaynakların kullanımı ve gübre üretimi gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürümüz Özkan Parlak JESDER tarafından Ankara'da 8.'ncisi düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresine teknik ekiple katılım gerçekleştirildi. Kongrenin özellikle kamu oturumu kapsamında dünyada artan enerji talebine karşılık; büyük ova sınırları içerisindeki jeotermal kaynakların izinlendirilmesi ve jeotermal kaynakların seracılık TDİOSB'lerde kullanılmasına yönelik görüşlerimiz beyan edildi.

Kongre bünyesinde jeotermal kaynaklardan gübre üretimi konusu da teknik detaylarıyla ele alınarak sona erdi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
img

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
img

Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Bitcoin piyasasında sert düzeltme: Bitcoin'i neler bekliyor?

Bitcoin piyasasında sert düzeltme: Bitcoin'i neler bekliyor?
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.