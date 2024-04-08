Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Afyonkarahisar'da 17-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda son hazırlıklar devam ediyor.

Düzenlenecek olan tarım fuarında son hazırlıklar hızla tamamlanırken, fuar alanındaki koordinasyon ve güvenliğin sağlanması amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından fuar alanında gerekli incelemeler yapılarak, alınacak tedbirler konuşuldu.

Konuyla alakalı açıklama yapan fuar koordinatörü Mehmet Abdioğluları, "Şehrimiz ekonomisine ve tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne can suyu olacak bu fuarımızda jandarmamız ve il emniyet müdürlüğümüz stant açarak, çiftçilerimizin bilgilendirilmesini sağlayacak" dedi.

Fuar alanı içerisinde incelemelerde bulunan Türk Kızılay'ı Kan Bağışı Afyonkarahisar Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman'da fuarda stant açarak tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne gönül verenleri yalnız bırakmadı. - AFYONKARAHİSAR