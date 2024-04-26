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Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Yemi Üretimi İşletmelerini Denetledi

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Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan yemi üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında yem numuneleri alındı ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan yemi üretimi yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Yem Denetim ekipleri karma yem üretim işletmelerinde hijyen denetimlerine devam ediyor. Bakanlık yem kontrol planı çerçevesinde analize tabi tutulmak üzere yem numuneleri alındı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şuhut Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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