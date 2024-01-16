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Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Velilere Narkotik Polisi Anne Eğitimi Verildi

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Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Eğitimde velilere çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için önemli bilgiler aktarıldı.

Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle öğrenci velilerinin kötü alışkanlıklara karşı daha bilinçli olması hedefleniyor. Velilerin dikkatle takip ettiği seminer sonunda, İl Jandarma Komutanlığı personelince merak edilen sorular yanıtlandı. Eğitim çalışmasında çocukların özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için neler yapılması gerektiği konusunda velilere önemli bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Narkotik Güvenlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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