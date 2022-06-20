Afyonkarahisar POMEM'de mezuniyet heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.
Afyonkarahisar POMEM'in 27. dönem mezuniyet töreni 22 Haziran Çarşamba günü yapılacak. POMEM binasında yapılacak mezuniyet töreni protokol üyeleri ile birlikte polis adaylarının ailelerinin katılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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