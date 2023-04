Afyonkarahisar otogarında beklenen yolcu yoğunluğu yaşanmadı

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarında (AFTAŞ) her bayram tatilinde yaşanan yoğunluk bu bayram tatil süresinin kısa olmasından kaynaklı yaşanmazken, bilet ve sefer sıkıntısı da olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarında (AFTAŞ) her bayram tatilinde yaşanan yoğunluk bu bayram tatil süresinin kısa olmasından kaynaklı yaşanmazken, bilet ve sefer sıkıntısı da olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarında birisi olan Afyonkarahisar'da bu bayram yolcu yoğunluğu olmadı. Yoğunluk yaşanmayınca da vatandaşlar istedikleri yere gitmek için bilet ve sefer problemi yaşamadı. AFTAŞ yöneticilerinden Tayfun Yaşık, bu yıl geçen yıllara göre yoğunluk olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllara göre sefer sayımızda bir azalma var. Otogarda şu an bir yoğunluk yok, bayram yoğunluğu yok önceki yıllara göre yoğunluğumuz yok. Bilet fiyatlarımız şu an için normal seviyelerde. Öyle afaki bir zam durumu yok. Herhangi bir sıkıntı yok, yani bilet fiyatlarımız normal seviyede seyrediyor. Fiyatlardan da şu an için şikayet yok. Normal seferlerimiz devam ediyor. Ek sefer yapmadık çünkü yolcu yok. İşlerimizde bir yoğunluk yok, talepte olmadığından dolayı ek seferlerimiz yok ancak bayram dönüşünde ek sefer yapmayı planlıyoruz, yolcu yoğunluğuna göre." - AFYONKARAHİSAR