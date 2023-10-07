Afyonkarahisar müftüsü değişti

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Müftülüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete de yayımlandı. Buna göre, 2020 yılının nisan ayından buyana Afyonkarahisar Müftüsü olarak görev yapan Sinan Kazancı, İzmir Müftülüğüne atandı. Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ise Afyonkarahisar'ın İl Müftüsü olarak atandı. - AFYONKARAHİSAR