Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Üreticileri Ziyaret Etti

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti.

Kaymakamı Özlem Kılıçtürk'e İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse de eşlik etti. Kaymakam Kılıçtürk, üreticilerle sohbet ederek üretim ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler aldı. Üreticilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Kılıçtürk, yapılması gerekenler konusunda da gerekli yerlere talimatlar verdi. - AFYONKARAHİSAR