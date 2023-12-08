Afyonkarahisar'ın turizmi için tanıtım çalışmaları başlatıldı

Afyonkarahisar'ın turizminin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla tanıtılması amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda kentin kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Çalışmaların özellikle sosyal medya üzerinden başlaması planlanıyor.

Afyonkarahisar'ın turizminin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda kentin kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, yurt içinde ve yurt dışında daha fazla tanıtılması ile ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde özellikle sosyal medya üzerinden başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR