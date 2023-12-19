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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Su Seferberliği' çalışmaları devam ediyor

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Su Seferberliği' çalışmaları kapsamında Sandıklı ilçesinde seraların sulamasında kullanılan gübreli suyun yeniden kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bolvadin'de ise Su Verimliliği Eğitim çalışması düzenlendi ve perlatör kullanımının su tasarrufu sağladığı gözlendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Su Seferberliği' çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Sandıklı ilçesinde komisyon kurularak seraların sulamasında kullanılan gübreli suyun drene edilen kısmının yeniden kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bolvadin'de ise tüm kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı Su Verimliliği Eğitim çalışması gerçekleştirildi. Perlatör kullanımının önemini gösteren su akış testi gerçekleştirildi. Perlatör kullanımıyla yaklaşık üç kat daha az su harcandığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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