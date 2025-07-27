Afyonkarahisar İl Müftüsü, Personelinin Nikahını Kıydı

Afyonkarahisar İl Müftüsü, Personelinin Nikahını Kıydı
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftülüğü personelleri Mustafa Ayaz ve Güngör Çulfa'nın nikahını kıydı. Törende, hocalara dünya ve ahiret saadeti diledi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftülüğü personellerinden Mustafa Ayaz ve Güngör Çulfa'nın nikahlarını kıyarak, "dünya ve ahiret saadeti diliyorum" dedi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, daire personeli ve davetliler katıldı. Nikah merasiminde konuşan Müftü İmamoğlu, yıllardır birçok nikah kıydığını belirterek, "Her nikahta ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bu kez de kendi personelimizin nikahını kıymaktan büyük bir mutluluk duydum. Hocalarımıza dünya ve ahiret saadeti diliyorum," ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, müftülük personeli tarafından hazırlanan hediye, yeni evli çifte takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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