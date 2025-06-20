Afyonkarahisar İl Müftüsü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret

Afyonkarahisar İl Müftüsü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, yeni göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette iş birliği ve gençlik projeleri ele alındı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Nedim Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü Aslan, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftüsü İmamoğlu'na teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve gençliğe yönelik ortak çalışmalar üzerine de istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
9 yaşındaki Yasemin'in katili en yakını çıktı, hemen tutuklandı

9 yaşındaki Yasemin'in katili en yakını çıktı, hemen tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.