Afyonkarahisar İl Müftüsü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, yeni göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette iş birliği ve gençlik projeleri ele alındı.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Nedim Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette İl Müdürü Aslan, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftüsü İmamoğlu'na teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve gençliğe yönelik ortak çalışmalar üzerine de istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel