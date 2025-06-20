Afyonkarahisar İl Müftüsü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Ziyaret

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Nedim Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü Aslan, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftüsü İmamoğlu'na teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve gençliğe yönelik ortak çalışmalar üzerine de istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR