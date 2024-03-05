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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Ramazan ayı faaliyetlerini değerlendirdi

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, müftülükte görevli manevi rehberlerle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Ramazan ayında yapılacak faaliyetleri değerlendirdi. Toplantıda, manevi rehberlerin çalışmaları ve Ramazan ayı etkinlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu müftülükte görevli manevi rehberlerle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Ramazan ayında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

İmamoğlu manevi rehberlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Manevi rehbehler tarafından yapılan çalışmalar ve Ramazan ayında yapılacak faaliyetler görüşüldü. Toplantı, İmamoğlu'nun tavsiye ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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