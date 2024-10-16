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Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden Personel Toplantısı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden Personel Toplantısı
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, hizmette verimliliği artırmak amacıyla personeline yönelik toplantı düzenledi. Toplantıya katılan İl Müftüsü, bilgi paylaşımında bulunarak hafızlık kursuna katılan hocalara belgelerini takdim etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından verimliliği arttırma amacıyla personele yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, din görevlileri ve kur'an kursu öğreticileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, hizmette verimliliği arttırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek üzere her ay gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulunarak, katılım sağlayan tüm personele teşekkür etti. Toplantı sonunda hafız personelere yönelik başlatılan "Hafızlığı Muhafaza" kursuna katılan hocalara belgeleri İl Müftüsü İmamoğlu tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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