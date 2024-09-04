Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü: Okullardan kayıt parası ve aidat alınmıyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okullardan kayıt parası ve aidat alındığı yönünde kendilerine ulaşan bir şikayet olmadığını kaydederek, böyle bir durumla karşılaşılması halinde süratle olaya müdahale edileceğini belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına yaklaşık 10 gün kala okullara kayıt süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın otomatik sistem üzerinden kayıtları açtığı ve kayıt sürecinin bu şekilde devam ettiği kaydedildi. Sitemin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Sünnetci, önceki yıllarda sıklıkla gündeme gelen 'kayıt parası ve aidat' konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığının bu yöndeki talimatlarını ve mevzuatını hatırlatan Sünnetci, konunun yakından takipçisi olduklarını ifade etti. Hiçbir okul müdürü ya da yöneticisinin velilerden para istemeyeceğini dile getiren Sünnetci, böyle bir durumdan gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse de CİMER üzerinden yapılan her türlü şikayete hassasiyetle yaklaşacaklarını belirterek, şu zamana kadar kendileri bu konuda ulaşan bir şikayetinde olmadığının altını çizdi. - AFYONKARAHİSAR