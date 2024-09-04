Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü: Okullardan kayıt parası ve aidat alınmıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okullardan kayıt parası ve aidat alındığı yönünde kendilerine ulaşan bir şikayet olmadığını belirtti. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde olaya hızlı bir şekilde müdahale edileceğini söyledi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okullardan kayıt parası ve aidat alındığı yönünde kendilerine ulaşan bir şikayet olmadığını kaydederek, böyle bir durumla karşılaşılması halinde süratle olaya müdahale edileceğini belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına yaklaşık 10 gün kala okullara kayıt süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın otomatik sistem üzerinden kayıtları açtığı ve kayıt sürecinin bu şekilde devam ettiği kaydedildi. Sitemin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Sünnetci, önceki yıllarda sıklıkla gündeme gelen 'kayıt parası ve aidat' konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığının bu yöndeki talimatlarını ve mevzuatını hatırlatan Sünnetci, konunun yakından takipçisi olduklarını ifade etti. Hiçbir okul müdürü ya da yöneticisinin velilerden para istemeyeceğini dile getiren Sünnetci, böyle bir durumdan gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse de CİMER üzerinden yapılan her türlü şikayete hassasiyetle yaklaşacaklarını belirterek, şu zamana kadar kendileri bu konuda ulaşan bir şikayetinde olmadığının altını çizdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Eğitim Yerel

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?
title