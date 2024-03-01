Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliğine katıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek öğrencilere yönelik düzenlenen motivasyon etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti, başarılar diledi.

Sünnetci'ye Şube Müdürü Hayati Duman da eşlik etti. Atatürk Anadolu Lisesinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına girecek 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon kahvaltı programı düzenlendi. Okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sünnetci, 12'inci sınıf öğrencileri ile tek tek görüşerek istek ve taleplerini dinledi ve hafta sonu yapılacak olan MSÜ sınavlarında öğrencilerine başarılar diledi. Sünnetci ve Duman kahvaltı etkinliğinin ardından öğrencilerle masa tenisi oynayarak stres atmalarına yardımcı oldu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR