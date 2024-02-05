Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu'nu topladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki dönemin değerlendirildiği ve yeni dönemde yapılacak çalışmaların ele alındığı 'İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başlangıcında yapılan toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlığında gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fatih Akçil, ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve şube müdürlerimizin katılımlarıyla yapıldı. Sünnetci'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda, eğitim öğretim yılının birinci döneminin genel değerlendirmesinin ardından merkez ve ilçe genelinde tüm okul ve kurumlarımızda ara tatil döneminde yapılan yeni döneme hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Toplantıda, bakanlığın 2024- 2028 Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar ve bakanlık öncülüğünde yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi başta olmak üzere 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' projeleri çerçevesinde yapılan faaliyetler, devam eden inşaat bakım ve onarım çalışmaları, pansiyonların genel iş ve işlemleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR