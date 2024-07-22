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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan şahsı yakaladı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D. isimli şahsı Bolvadin'nde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D. isimli şahsı Bolvadin'nde yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen çalışmalar neticesinde; kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D. isimli şahıs Bolvadin'nde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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