Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin haziran ayı çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda, çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve önemli bütçe değişiklikleri kabul edildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) haziran ayı çalışmaları bugün gerçekleştirilen 4.'ncü birleşim ile devam etti.

İGM Başkanı Mehmet Siper Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda gündem maddeler görüşülerek karar bağlandı. Toplantıda görüşülen maddelerden '2025 Mali Yılı Bütçesi ile Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Beton Parke ve Bordür Yapımı için tahsis edilen 3 milyon 850 bin TL ödeneğin birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi, Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Tarım Hizmetler Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı için tahsis edilen 350 bin TL ödeneğin Şuhut ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne arazi aracı alınabilmesi için tahsis değişikliği yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi' konuları görüşülerek kabul edildi.

İGM haziran ayı çalışmalarının yarın gerçekleştirilecek birleşim ile sona ereceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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