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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde 2025 yılı taslak bütçesi 1 milyar 827 milyon TL olarak açıklandı. Bütçe görüşmeleri 20 gün sürecek.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başlarken, 2025 yılı taslak bütçesi 1 milyar 827 milyon TL olarak açıklandı.

İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin gerçekleşeceği kasım ayı toplantıları başladı. İGM Başkanı Mehmet Siper Başkanlığı'nda başlayan görüşmelerin 20 gün sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 200 milyon TL olan İGM bütçesinin bu yıl hazırlanan taslağa göre 1 milyar 827 milyon TL olması öngörülüyor. İGM bütçe görüşmelerinin ay sonuna kadar tamamlanacağı ve bütçenin son halinin belirleneceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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