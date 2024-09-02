Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantıları başladı. Toplantının ilk gününde 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İl Özel İdaresi'nin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik harcama kalemlerinde ek ödenek düzenlenmesi konusu ele alındı. Ayrıca, köylerdeki içme suyu tesislerinin pompa arızalarının giderilmesi için araç üstü derin kuyu dalgıç pompa sökme vinci alınması konusu görüşüldü.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantılar başladı. Toplantının ilk gününde 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışının ardından yoklama yapıldı ve ilk gündem maddesi olarak, İl Özel İdaresi'nin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik harcama kalemlerinde, 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde ayrılan ödeneklerin yetersiz kalmasından dolayı ek ödenek düzenlenmesi konusu ele alındı. Meclis üyeleri, bu projelerin sürdürülebilirliği için gerekli ek ödeneklerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca il genelindeki 421 köyde bulunan içme suyu tesislerinin pompa arızalarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde giderilmesi amacıyla araç üstü derin kuyu dalgıç pompa sökme vinci alınması konusu görüşüldü.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Güncel Yerel Eylül Yerel Politika Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title