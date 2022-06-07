Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Haberler

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Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Haziran ayı toplantılarında Gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Haziran ayı toplantılarında Gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Toplantıda Sultandağı ilçesi Pazaraltı mahallesinde bulunan mülkiyeti İGM'ye ait bin 377 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut yapımı için Sultandağı Belediye Başkanlığına satışının yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşüldü. Özel İdareye ait arsanın muhammen bedel üzerinden Sultandağı Belediyesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde yer alan, taşınmazlar üzerinde bulunan 5 metrelik yaya yolunun kaydırılmasına yönelik olarak hazırlanan, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülerek oy sbirliği ile kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR

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