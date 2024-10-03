Afyonkarahisar Halk Kütüphanesi Her Gün Açık
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiğini ve okuma alışkanlığının arttırılması için vatandaşların kütüphaneden yararlanabileceğini açıkladı.
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi.
Açıklamada, kütüphanede bir birinden değerli yazarlara ait eserler bulunduğu kaydedilerek, vatandaşların kütüphaneden kolaylıkla yararlanabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği vurgulanarak, okuma alışkanlığının arttırılması için vatandaşlar kütüphaneye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR