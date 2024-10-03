Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Halk Kütüphanesi Her Gün Açık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiğini ve okuma alışkanlığının arttırılması için vatandaşların kütüphaneden yararlanabileceğini açıkladı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, kütüphanede bir birinden değerli yazarlara ait eserler bulunduğu kaydedilerek, vatandaşların kütüphaneden kolaylıkla yararlanabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, Halk Kütüphanesi'nin her gün 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet verdiği vurgulanarak, okuma alışkanlığının arttırılması için vatandaşlar kütüphaneye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emirdağ

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title