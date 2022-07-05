Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye veda programı - Haberler

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye veda programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye veda programı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci Dereci içen Afyonkarahisar Eğitime Destek Platformu üyeleri tarafından veda programı düzenlendi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci Dereci içen Afyonkarahisar Eğitime Destek Platformu üyeleri tarafından veda programı düzenlendi.

Eğitime Destek Platformu İl Sorumlusu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, programda yaptığı konuşmada, "Bugün Afyonkarahisar Eğitime Destek Platformu üyesi değerli büyüklerim ve kıymetli arkadaşlarım tarafından düzenlenen veda yemeğine katılmaktan onur duydum. Atandığım ilk günden beri beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan can dostlarıma teşekkür ediyorum. Organizasyonu tertipleyen kıymetli abim Mustafa Arslan'a ve programa katılan yol arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizleri Allah için çok seviyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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