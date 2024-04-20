Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi Kurdu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'nin afetlere karşı hassas konumunu göz önünde bulundurarak, Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi kurdu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlükleri, yurt müdürlükleri, gençlik merkezi müdürlükleri ve spor tesislerinde görev yapan personellerden 33 kişilik arama ve kurtarma ekibi kuruldu.

Bu önemli adım, 15-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimle hayata geçirildi.

Eğitim çerçevesinde, depremde arama ve kurtarma teknikleri, enkazda arama ve kurtarma, ilk yardım ve psikososyal destek gibi konularda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Ekip üyeleri, zorlu arama kurtarma senaryolarında uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirerek becerilerini pekiştirdiler. - AFYONKARAHİSAR