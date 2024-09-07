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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim yılında da uyum programı çalışmalarına devam edecek

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni yurtlarda barınacak öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak için uyum programı çalışmalarına devam edecek. Program kapsamında otogarda karşılama stantları kurulacak ve uluslararası öğrencilere dil desteği sağlanacak.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim yılında da ilk kez yurtlarda barınacak öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve yeni yaşamlarına sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla uyum programı çalışmalarına devam edecek.

Bu çerçevede, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Cennet Durğut ve yurt müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin Afyonkarahisar'ı, yurt ortamını ve üniversite hayatını tanımalarını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında geniş çaplı istişarelerde bulunuldu. İlk kez yurtlarda kalacak olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan uyum programı, öğrencilere hem sosyal hem de akademik alanlarda destek olmayı hedefliyor.

Otogarda karşılama stantları kurulacak

Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin ve ailelerinin ilk karşılanmalarını kolaylaştırmak amacıyla Afyonkarahisar Otogarı'nda karşılama stantları kurulacak. Stantlarda gençlik çalışanları, gönüllü gençlik liderleri ve yurt personeli görev alacak. Ayrıca, öğrencilerin Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgeleri ve kampüs ortamı hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak. Böylece, öğrencilerin şehre adaptasyon süreci hızlandırılacak.

Uluslararası öğrencilere özel dil desteği

Afyonkarahisar'da barınacak olan uluslararası öğrencilerin uyum sürecine katılımlarını teşvik etmek amacıyla dil desteği sağlanacak. Ayrıca, bu öğrencilere yönelik özel etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Konferans salonu bulunan yurtlarda veliler ve öğrenciler için tanıtıcı videolar yayınlanarak, öğrenci ve velilerin yurt yaşamı ve şehir hakkında bilinçlenmeleri sağlanacak.

Bireysel ve küçük gruplar halinde bilgilendirme toplantıları - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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