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Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Konut Projesi ve Bayram İkramiyesi İçin Harekete Geçti

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Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi, basın mensuplarının konut sahibi olması ve her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesi için çalışmalara başladı.

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi kentteki basın mensuplarının konut sahibi olması ve her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesi için harekete geçti.

AGC yönetimi, üyelerinin katılımıyla ilk toplantısını Önder Artuk başkanlığında gerçekleştirdi. AGC üyesi gazetecilerin katıldığı toplantıda söz alan Başkan Artuk, basın mensupları tarafından son günlerde sıkça gündeme getirilen konut projesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını ve yönetim kurulu üyesi gazeteci Mehmet Emin Güzbey'in konuyla alakalı Ankara genelinde bir dizi önemli temaslarının olduğunu vurguladı. Artuk, girişimlerin önümüzdeki günlerde vücut bulacağını ve basın mensupları için en kısa sürede konut müjdesi vermek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Çalışanlara bayram ikramiyesi teklifi

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca basın sektörünün saygınlığının arttırılması ve çalışanların bilinç düzeylerinin geliştirilmesi noktasında eğitim çalışmalarının planlanması ile etik kurul oluşturulması noktasında gerekli girişimlerde de bulunulması kararlaştırıldı.

Toplantıda söz alan Güzbey ise yönetim kurulu üyelerine gazete ve televizyonlar ile diğer basın kuruluşlarının her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışanlara birer maaş ikramiye verilmesi teklifini iletti. Artuk, yönetim kurulunda teklifin değerlendirileceğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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