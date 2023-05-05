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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü etkinliği

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü etkinliği

Yerel Haberler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü sebebi ile etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü sebebi ile etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve Enfeksiyon Komitesinden görevli hemşireleri katıldı. Başhekim Duran, yaptığı açıklamada; "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olarak amacımız el hijyeninin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmaktır. Çünkü, "Temiz Eller Hayat Kurtarır". El hijyeni tek başına hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili ve en ucuz yöntemdir" dedi. Konuşmanın arından Duran, hemşirelere hediye takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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