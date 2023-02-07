Afyonkarahisar'dan ilk gün 450 ünite kan bağışı Yerel Haberler Afyonkarahisar'da depremin meydana geldiği andan itibaren kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay kan merkezine akın eden vatandaşlar ilk gün 450 ünite kan bağışında bulundu. Afyonkarahisar'da depremin meydana geldiği andan itibaren kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay kan merkezine akın eden vatandaşlar ilk gün 450 ünite kan bağışında bulundu. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için şunları söyledi: "Kızılay Kan bağışı kampanyasında bugün 450 ünite kan bağışı alınmıştır. Teveccühlerinden ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük kan bağış limitini aşmayacak şekilde ekiplerimiz önümüzdeki günlerde de kan bağışına devam edecektir." - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Kızılay Yerel Haberler

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