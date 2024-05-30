Afyonkarahisar'dan Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara gidecek hacı adayları gözyaşları içerisinde dualarla uğurlandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 59 kişilik kafile yakınlarıyla beraber Ulu Cami önüne geldi. Kalabalığın yoğun olduğu meydanda yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşma esnasında mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. - AFYONKARAHİSAR