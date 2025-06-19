Afyonkarahisar'dan 'Gençlik İçin Çal' Projesi: Öğrenciler Tarihi Mekanlarda Karahisar Kalesi Türküsünü Seslendirdi

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gençlik İçin Çal' Projesi kapsamında, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler Karahisar Kalesi adlı türküyü farklı tarihi mekanlarda seslendirdi. Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntüler büyük ilgi topladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençlik İçin Çal" Projesi çerçevesinde öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin seslendirdikleri Karahisar Kalesi adlı türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar arasında projenin ilk kez Afyonkarahisar tarafından hayata geçirildiği belirtildi. Proje çerçevesinde öğrenciler kentin farklı tarihi ve kültürel mekanlarında Karahisar Kalesi türküsünü çalınan enstrümanlar eşliğinde seslendirdi. Klip olarak hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından görüntüleri "Şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarında çekimleri yapılan projeye emek veren tüm gençlerimize ve katkı sunanlara teşekkür ederiz" ifadeleri ile paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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