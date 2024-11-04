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Afyonkarahisar'daki Manda Üretimi İçin Küpeleme İşlemi Yapıldı

Afyonkarahisar'daki Manda Üretimi İçin Küpeleme İşlemi Yapıldı
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Afyonkarahisar'da hayvancılık destekleri kapsamında manda üretiminde önemli bir rol oynayan küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. 'Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi' çerçevesinde anaç manda ve malaklarının kontrolü yapıldı ve 2024 yılı için 10 milyon TL'lik destek verileceği açıklandı.

Afyonkarahisar'ın en önemli değerlerinden birisi olan kaymağın üretiminde önemli bir yere sahip olan mandalara küpeleme işlemi yapıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 yılı hayvancılık destekleri kapsamında, ilimiz merkez Küçükçobanlı, İsmailköyü ve Akçin mahallesinde yürütülmekte olan 'Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesinde' bulunan anaç manda ve malaklarının ulusal kayıt sistemindeki küpe numaraları bazında kontrolü yapılmıştır. Proje sayesinde ıslah çalışmaları yapılmaya devam etmekte olup Bakanlığımız 2024 yılı için 10 milyon TL desteklemeyle üretimin devam etmesine katkı sunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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