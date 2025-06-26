Afyonkarahisar'daki Araç Sayısı Mayıs'ta 305 Bin 939'a Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025'de Afyonkarahisar'daki araç sayısı, 2 bin 658 adet artarak 305 bin 939 oldu. Kentte en fazla otomobil, motosiklet, kamyonet ve traktör bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025'de Afyonkarahisar'daki araç sayısı 305 bin 939'a yükseldi.

Kentte Mayıs ayındaki araç sayısı bir önceki ay olan Nisan ayına göre 2 bin 658 adet arttı. Açıklanan verilere göre, kentte en fazla bulunan motorlu kara taşıtı 112 bin 472 ile otomobil, 79 bin 261 ile motosiklet, 45 bin 127 ile kamyonet ve 50 bin 92 ile traktör oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi

Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.