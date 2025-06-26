Afyonkarahisar'daki Araç Sayısı Mayıs'ta 305 Bin 939'a Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025'de Afyonkarahisar'daki araç sayısı 305 bin 939'a yükseldi.

Kentte Mayıs ayındaki araç sayısı bir önceki ay olan Nisan ayına göre 2 bin 658 adet arttı. Açıklanan verilere göre, kentte en fazla bulunan motorlu kara taşıtı 112 bin 472 ile otomobil, 79 bin 261 ile motosiklet, 45 bin 127 ile kamyonet ve 50 bin 92 ile traktör oldu. - AFYONKARAHİSAR