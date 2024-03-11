Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Zimem Defteri Geleneği Devam Ediyor

Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan Zimem Defteri geleneği bu Ramazan'da da sürdürülüyor. Geleneğe göre, zengin vatandaşlar borçlu vatandaşların borçlarını ödüyor ve kimin ödediği gizli tutuluyor. Bir hayırsever vatandaş, 12 ailenin yaklaşık 20 bin liralık borcunu silerek bu geleneği yaşatmaya devam etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan Zimem Defteri geleneği bu Ramazan'da da sürdürülüyor.

Geleneğe göre, zengin vatandaşlar gittikleri bir bakkalda borçlu vatandaşların borçlarının tamamını veya bir kısmını ödüyor. Varlıklı kişinin kimin ödediği, borçlu olanın da borcunun kim tarafından ödendiğini bilmeme üzerine kurulu olan zimem geleneği, özellikle Ramazan ayında yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesin'de Adnan Bulut'a ait markete gelen hayırsever bir vatandaş bu geleneği yaşatmak adına 12 ailenin yaklaşık 20 bin liralık borcunun silinmesini istedi.

Hayırsever vatandaş borçları silinen vatandaşların yanında ihtiyaç sahipleri için de işyeri sahibi Bulut'tan 20 koli gıda paketi hazırlayıp ulaştırmasını isteyerek onun da ödemesini yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Yücel Sundur kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yücel Sundur kaç yaşında, nereli? Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title