Afyonkarahisar'da Zimem Defteri Geleneği Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan Zimem Defteri geleneği bu Ramazan'da da sürdürülüyor.

Geleneğe göre, zengin vatandaşlar gittikleri bir bakkalda borçlu vatandaşların borçlarının tamamını veya bir kısmını ödüyor. Varlıklı kişinin kimin ödediği, borçlu olanın da borcunun kim tarafından ödendiğini bilmeme üzerine kurulu olan zimem geleneği, özellikle Ramazan ayında yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesin'de Adnan Bulut'a ait markete gelen hayırsever bir vatandaş bu geleneği yaşatmak adına 12 ailenin yaklaşık 20 bin liralık borcunun silinmesini istedi.

Hayırsever vatandaş borçları silinen vatandaşların yanında ihtiyaç sahipleri için de işyeri sahibi Bulut'tan 20 koli gıda paketi hazırlayıp ulaştırmasını isteyerek onun da ödemesini yaptı. - AFYONKARAHİSAR