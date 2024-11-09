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Afyonkarahisar'da Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerine Denetim

Afyonkarahisar'da Zeytin ve Zeytinyağı İşletmelerine Denetim
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, zeytin ve zeytinyağı satan işletmeleri denetleyerek ürünlerin kalite standartlarını ve hijyen koşullarını kontrol etti. Denetimlere etiketsiz ürünler üzerinde özel bir önem verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından zeytin ve zeytin yağı satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüze bağlı gıda kontrol görevlileri, zeytin ve zeytinyağı satış noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde, ürünlerin muhafaza ve depolama koşullarından hijyen standartlarına, etiketlemeden izlenebilirliğe kadar çeşitli kriterler titizlikle inceleniyor. Özellikle etiketsiz olarak satılan beyaz teneke veya pet şişelerdeki ürünlere dikkat çekilerek, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Denetim sırasında gerekli görüldüğü durumlarda ürünlerden numune alınarak laboratuvar analizleri yapılmaktadır. Zeytinyağı numunelerinde ECN42, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu ve diğer kalite parametreleri incelenirken; zeytin ürünlerinde sorbik asit, benzoik asit, gıda boyası ve pH analizleri başta olmak üzere kapsamlı testler gerçekleştirilmektedir. Bu analizler ile tüketicilere sunulan ürünlerin kalite standartlarına uygunluğu doğrulanmaktadır. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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