Afyonkarahisar'da Yükümlülere Yönelik 'Dostluk' Semineri Düzenlendi

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, yükümlülere yönelik anlamlı bir seminer gerçekleştirildi. İl Müftülüğü'nden İl Vaizi Hasan Maraşlıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, "Dostluk" konusu ele alındı.

Seminerde, doğru arkadaş seçiminin önemi, dostlukların nasıl sürdürülebileceği ve iyi bir dost olmanın gereklilikleri üzerinde duruldu. Maraşlıoğlu, yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlamayı amaçlayan sunumunda, sağlam dostlukların hayat üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yükümlülerin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR