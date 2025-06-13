Afyonkarahisar'da Yükümlülere Yönelik 'Dostluk' Semineri Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Yükümlülere Yönelik 'Dostluk' Semineri Düzenlendi
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Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere dostluk temalı bir seminer düzenledi. İl Vaizi Hasan Maraşlıoğlu'nun katıldığı etkinlikte, arkadaş seçiminin önemi ve iyi bir dost olmanın gereklilikleri üzerine eğitim verildi.

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, yükümlülere yönelik anlamlı bir seminer gerçekleştirildi. İl Müftülüğü'nden İl Vaizi Hasan Maraşlıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, "Dostluk" konusu ele alındı.

Seminerde, doğru arkadaş seçiminin önemi, dostlukların nasıl sürdürülebileceği ve iyi bir dost olmanın gereklilikleri üzerinde duruldu. Maraşlıoğlu, yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlamayı amaçlayan sunumunda, sağlam dostlukların hayat üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yükümlülerin topluma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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