Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

Konu Suriye! İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Afyonkarahisar'da Yerli Malı Haftası Etkinlikleri: Öğrenciler Süt Sağmayı Öğrendi

Afyonkarahisar'da Yerli Malı Haftası Etkinlikleri: Öğrenciler Süt Sağmayı Öğrendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocatepe İlkokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte bir inekten süt sağarak doğal yaşamı deneyimlediler. Okul Müdürü Anıl Yuvka, etkinliğin yaşantı temelli öğrenimle önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Kocatepe İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler okula getirdikleri inekten süt sağarak öğrenciler ile birlikte Yerli Haftası'nda farkındalık oluşturdu.

Anasınıfı Arılar sınıfı tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Okul Müdürü Anıl Yuvka "Öğrencilerimiz Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinden gelen çiftlik hayvanımızla beraber süt sağımını öğrenip, doğal yaşam alanında inek ve buzağıyı besleyip, kendi elleriyle yoğurt mayaladılar. Yaparak ve yaşayarak, yaşantı temelli öğrenimin etkisine inanıyoruz. Alışılagelmiş etkinliklerin dışına çıkarak öğrencilerimiz için çok farklı unutamayacakları bir deneyim yaşatmak istedik. Başta çalışma arkadaşım Leyla Genç Türkan öğretmenim olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
img

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.